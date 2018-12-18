Новый экспорт из Украины: почему популярны цветные носки и какие узоры в моде
Дарить носки – снова модно. И не только мужчинам. Но только при условии, если они – цветные.
Пример премьера Канады Джастина Трюдо с его нестандартными носками подражают все больше людей. Украинцы – не исключение. Причем наши соотечественники их не только носят, но и шьют.
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Качество достаточно высокое, поэтому продают не только в Украине, но и в Европе. Чем нестандартнее узор – тем носки популярнее.
Продажи цветных изделий постоянно растут. Особенно перед праздниками. Ведь дарить носки больше не дурной тон. Изображенные на них смайлики, снежинки, олени и другие рисунки кардинально меняют восприятие презента.
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