Факты / Видео / Украина / Новый хит махинаций с недвижимостью: как продают квартиры с людьми/

Новый хит махинаций с недвижимостью: как продают квартиры с людьми

На украинском рынке недвижимости процветает новый хит махинаций – продают общежития или жилье вместе с жителями. Настоящие владельцы случайно узнают, что таковыми уже не являются в реестре.

В Виннице семьи военных, которые захотели приватизировать свое служебное жилье, узнали, что оно уже давно им не принадлежит. Так вписано в реестре об имущественной собственности.

Все из-за недоразумения между бывшими застройщиками, которые еще в 90-х начали строить многоэтажку. Тогда же строительство заморозили из-за недостатка средств. Долю у одного из предприятий выкупает министерство обороны, и раздает квартиры военным.

Смотрите: Яд в воздухе: чем опасно сжигать сухие листья и какие штрафы

Все бы хорошо, но когда служебные квартиры начали приватизировать, то оказалось, что кооператив Мечта, который вместе с Минобороны строил многоэтажку, кроме своих домов, продает и военные.

Объясняя, министерство неправильно оформило покупку-продажу с бывшим владельцем, и теперь Мечта единственные, кто обладает многоэтажкой.

Ранее Факты ICTV писали, как у фермеров на Полтавщине силой отбирают урожай и отжимают сельхозпредприятия по проверенной схеме.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

“Сенсорные” перчатки и баллистические шлемы. Как будет выглядеть новое снаряжение военных
Жилье для военных с Донбасса и Крыма – Рада приняла закон
Порошенко підписує указ
Повышение зарплат военным. Порошенко ввел в действие решение СНБО
Донбас
Украинским военным повысят зарплаты: когда и на сколько
Напряженные 7 месяцев на фронте: как 4 тыс. бойцов встретили на Львовщине
Повышение соцзащиты военных: Порошенко подписал закон
Дизайн-проект и распродажа хлама: 5 советов по ремонту квартиры
Просторные комнаты и спортзалы: в Тернопольской области сводят казарм для артиллеристов

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка