Новый хит махинаций с недвижимостью: как продают квартиры с людьми

На украинском рынке недвижимости процветает новый хит махинаций – продают общежития или жилье вместе с жителями. Настоящие владельцы случайно узнают, что таковыми уже не являются в реестре.

В Виннице семьи военных, которые захотели приватизировать свое служебное жилье, узнали, что оно уже давно им не принадлежит. Так вписано в реестре об имущественной собственности.

Все из-за недоразумения между бывшими застройщиками, которые еще в 90-х начали строить многоэтажку. Тогда же строительство заморозили из-за недостатка средств. Долю у одного из предприятий выкупает министерство обороны, и раздает квартиры военным.

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Все бы хорошо, но когда служебные квартиры начали приватизировать, то оказалось, что кооператив Мечта, который вместе с Минобороны строил многоэтажку, кроме своих домов, продает и военные.

Объясняя, министерство неправильно оформило покупку-продажу с бывшим владельцем, и теперь Мечта единственные, кто обладает многоэтажкой.

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Опубликовано Сентябрь, 25 в 20:00



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