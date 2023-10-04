Новый иранский дрон Kaman-19 | ГУР снова в Крыму | Новости Факты ICTV за 04.10.2023

— Спецназовцы Стугны и Братства в составе ГУР десантировались на территории Крыма;

— Два миномета и состав БК — оккупанты проиграли поединок на Донетчине;

— ДТП с участием украинцев в Венеции – детали катастрофы;

— СБУ задержала троих агентов российской разведки;

— Военные инженеры: репортаж Военного телевидения;

— Вступление Украины в ЕС: Евросоюз готовится объявить о начале переговоров;

— Иранская армия кичится новым дроном Kaman-19;

— В запорожской спецшколе для детей с нарушением зрения открыли укрытие;

— Уникальная программа для женщин с ампутациями.

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