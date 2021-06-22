Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Шоу-бизнес / ТВ
Марія Степанюк |

Новый концерт Дизель Шоу: чем будут удивлять и когда можно увидеть

Долгожданный живой концерт. Дизель шоу возвращается на главную сцену Украины. Зрители ждали возможности посмотреть выступление любимых комиков еще с февраля. И хотя полностью заполнить зал разрешили только за день до концерта, во Дворце Украина хохот стоял еще тот!

Для новой участницы Дизель шоу Юлии Мотрук это второй концерт в составе коллектива. Актриса делится: команда сразу стала для нее настоящей семьей.

— Такое впечатление, что когда на эти первые ступени взошла, то поняла, что это мой коллектив, моя семья, и я надеюсь, они так же ко мне относятся. Это видно, я это чувствую, просто с открытым сердцем, душой приняли и сказали — ты наша, и будешь с нами идти дальше по жизни, — рассказала Мотрук.

Секрет такой популярности Дизель шоу в их искренности, ведь в персонажах мы познаем самих себя.

— Иногда мы гиперболизируем, иногда что-то придумываем, фантазируем, но стараемся закладывать в каждый номер, образ какую-то жизненную мудрость или наблюдения. Если бы люди себя не узнавали, наверное, мы не были бы столь популярными, — говорит актер Егор Крутоголов.

Также артисты обещают — шоу будет не только ярким, но и актуальным.

Читайте
О дружбе в ДизельШоу, локдауне и декрете: эксклюзивное интервью Виктории Булитко

Новый концерт комедийного Дизель шоу скоро можно будет посмотреть и на ICTV, премьеру планируют в конце августа, как раз к 30-летию независимости Украины.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

О переезде в частный дом, юморе и карантине: интервью с Евгением Гашенко
О переезде в частный дом, юморе и карантине: интервью с Евгением Гашенко
Без зрителя все становится бессмысленным: ДизельШоу о концертах и юморе на карантине
Без зрителя все становится бессмысленным: ДизельШоу о концертах и юморе на карантине
Хочется вырезать 2020 из жизни: Александр Бережок о семье, юморе и туре ДизельШоу
Хочется вырезать 2020 из жизни: Александр Бережок о семье, юморе и туре ДизельШоу
Готов на все, кроме порно: Евгений Сморигин о карантине и творчестве
Готов на все, кроме порно: Евгений Сморигин о карантине и творчестве
О любви к гонкам, картинге и Формуле-1: интервью с Егором Крутоголовым
О любви к гонкам, картинге и Формуле-1: интервью с Егором Крутоголовым
О дружбе в ДизельШоу, локдауне и декрете: эксклюзивное интервью Виктории Булитко
О дружбе в ДизельШоу, локдауне и декрете: эксклюзивное интервью Виктории Булитко
Дизель шоу с новой программой в Киеве: чем удивили зрителей
Дизель шоу с новой программой в Киеве: чем удивили зрителей
Дизель шоу с новой программой в Одессе: чем будут удивлять зрителей
Дизель шоу с новой программой в Одессе: чем будут удивлять зрителей
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка