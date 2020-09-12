Новый шаг к гендерному равенству: Украина стала участником Партнерства Биарриц

Украина стала официальным участником международной инициативы равных прав и возможностей Партнерства Биарриц. В мае Кабинет Министров Украины путем голосования поддержал присоединение страны к этой программе.

На торжественной церемонии посол Франции Жан-Ива Ле Дриан вручил официальное письмо-ответ о принятии Украины в Партнерство Биарриц. Также в мероприятии приняла участие супруга Президента Елена Зеленская.

В рамках программы Украина обязуется развивать общество толерантно к маломобильных групп населения, учить детей принципам равенства, предотвращать насилие и создавать больше возможностей для мужчин, которые заботятся за детьми.

Напомним, недавно Елена Зеленская вместе с сыном переболела коронавирусом. Болезнь обнаружили 12 июня, а 3 июля в Офисе президента сообщили о ее выздоровлении. О коронавирусной болезни Первая леди узнала, сделав плановый тест.

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