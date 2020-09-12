Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Новый шаг к гендерному равенству: Украина стала участником Партнерства Биарриц

Украина стала официальным участником международной инициативы равных прав и возможностей Партнерства Биарриц. В мае Кабинет Министров Украины путем голосования поддержал присоединение страны к этой программе.

На торжественной церемонии посол Франции Жан-Ива Ле Дриан вручил официальное письмо-ответ о принятии Украины в Партнерство Биарриц. Также в мероприятии приняла участие супруга Президента Елена Зеленская.

В рамках программы Украина обязуется развивать общество толерантно к маломобильных групп населения, учить детей принципам равенства, предотвращать насилие и создавать больше возможностей для мужчин, которые заботятся за детьми.

Напомним, недавно Елена Зеленская вместе с сыном переболела коронавирусом. Болезнь обнаружили 12 июня, а 3 июля в Офисе президента сообщили о ее выздоровлении. О коронавирусной болезни Первая леди узнала, сделав плановый тест.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Изменение избирательного адреса в Украине: 1,5% граждан будут голосовать не по месту регистрации
Изменение избирательного адреса в Украине: 1,5% граждан будут голосовать не по месту регистрации
Между двух огней: как покупка китайцами Мотор-Сичи повлияет на отношения Украины с США
Между двух огней: как покупка китайцами Мотор-Сичи повлияет на отношения Украины с США
Топливо на выбор: почему цены на газ колеблются и какие тарифы будут зимой
Топливо на выбор: почему цены на газ колеблются и какие тарифы будут зимой
Эпидемиологи бьют тревогу: чего боятся и будет ли новый локдаун в Украине
Эпидемиологи бьют тревогу: чего боятся и будет ли новый локдаун в Украине
Пенсионер взорвал свой дом, пытаясь убить муху
Пенсионер взорвал свой дом, пытаясь убить муху
В Украине 17 регионов и Киев не готовы к ослаблению карантина
В Украине 17 регионов и Киев не готовы к ослаблению карантина
Украина и Румыния договорились о военно-техническом сотрудничестве
Украина и Румыния договорились о военно-техническом сотрудничестве
Открытие ресторана Hesburger в селе Счастливое по Бориспольской трассе
Открытие ресторана Hesburger в селе Счастливое по Бориспольской трассе

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка