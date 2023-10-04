Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Новый маршрут в Варшаву | Бесстыжие свидетельства оккупанта | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
— СБУ поразили российский комплекс ПВО С-400 Триумф;
— Бавовна в Красноярске;
— Обстрел Херсонской области 04.10.2023 — 10 российских авиабомб по Бериславскому району;
— Обстрел Харьковской области 03.10.2023 — 7 раненых;
— Эксклюзивное интервью с пленными оккупантами;
— СБУ задержала троих агентов российской разведки;
— Украинские Призраки ликвидировали двух российских военных на далеком расстоянии;
— История бойца, потерявшего ногу в бою с врагом;
– Укрзализныця восстанавливает поезд Львов-Варшава.
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