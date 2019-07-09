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Новый Renault Megane RS Trophy-R: цена и характеристика

Renault обнародовал технические характеристики самой мощной машины среди серийных переднеприводных автомобилей. Новый Megane RS Trophy-R превосходит все самые смелые ожидания.

Экстремальная модификация создана, чтобы нарезать круги автотреком, а также сертифицирована для езды по обычным дорогам.

Французы сбросили все лишнее и облегчили машину на 130 килограммов. Для этого убрали задние сиденья, некоторые детали кузова – карбоновые. Под капотом турбо двигатель на 1 и 8 литра на 300 лошадей, который разгоняется до сотни за 5,5 секунд.

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Renault выпустит всего 500 таких автомобилей. Цена стартует от 55 тысяч евро.

К слову, Smart выпустил последнюю коллекционную серию машин на бензине.

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