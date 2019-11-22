Новый год 2020: как будет выглядеть главная елка страны и когда откроют

Главная елка страны 2020 будет 30 метров высотой и весом 100 тонн.

Ее украсят игрушками в виде конфет и несколькими километрами гирлянд. Стоимость украшений – 2 млн 700 тыс. грн.

Монтаж елки начнут 5 декабря. Собирать ее будут из веток сосны и пихты из Винницкой и Житомирской областей.

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Главную елку страны традиционно откроют в День Святого Николая.

Ранее Факты ICTV писали, какой будет главная елка в Киеве и чем будут удивлять организаторы.

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