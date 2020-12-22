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Новый штамм Covid-19: Украина будет применять новые тесты для диагностики

Из-за нового штамма коронавируса в Украине будут применять более чувствительные ПЦР-тесты. Они помогут диагностировать мутировавший Covid-19, который зафиксировали сначала в Великобритании, а накануне и в Украине — у жителя Закарпатья.

Известно, что новый вид коронавируса быстрее распространяется — до семидесяти раз, а это значит, что резко возрастет количество больных.

— Стремительность распространение — это то, что нас очень пугает, потому что возрастет количество больных. Известно, что больше поражает детей, в отличие от другого. На предмет эффективности вакцины исследователи еще будут проверять, — поделилась вирусолог Алла Мироненко.

Читайте: Новый штамм Covid-19: готова ли Украина и как планирует выявлять заболевание

Новый штамм Covid-19 в Украине

21 декабря стало известно, что в Украине обнаружили новый штамм коронавируса. Им заразился житель Закарпатья Николай, который часто ездит на заработки в Чехию.

Новым видом коронавируса, который обнаружили в Великобритании, пациент уже переболел.

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