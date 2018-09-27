Новый всплеск кори в Украине: причины и хватает ли вакцин
Украиной снова распространяется корь. Только в Прикарпатье за последнюю неделю заболели около пятисот человек. Массово заболевают дети. Самая сложная ситуация во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Почти все больные не были привиты против кори.
Сейчас вакцина в больницах есть, ее достаточно. Но только для детей. Медики тем временем продолжают отмечать – остановить корь может только вакцинация.
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В Украине количество инфицированных достигло тридцати тысяч, это половина от общего количества заболевших корью в Европе. Всемирная организация здравоохранения месяц назад уже называла нашу страну лидером по заболеваемости среди европейских стран.
Чтобы не допустить эпидемии, министерства здравоохранения и образования рекомендуют школам не пускать на обучение непривитых корью детей. Впрочем, это лишь рекомендации. Распространение инфекционной болезни может остановить только сознание родителей и наличие вакцины.
К слову, Факты ICTV сообщали, что детей до 18 лет обяжут прививаться от кориПодписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!