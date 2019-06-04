Новый трудовой кодекс: идея Оксаны Жолнович на Новых лидерах 2

Чтобы наши квалифицированные специалисты массово не выезжали за границу нужны хорошие зарплаты, качественная социальная инфраструктура и современные трудовые отношения. Участница проекта Новые лидеры 2 львовянка Оксана Жолнович стремится ввести в Украине новый трудовой кодекс. Ведь до сих пор мы пользуемся советским документом, написанным почти 50 лет назад.

Оксана Жолнович – преподаватель Львовского национального университета, кандидат юридических наук. В течение нескольких последних лет женщина вместе с коллегами-юристами изучает трудовое законодательство. Потому что работодатели часто его игнорируют.

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Исправлять недостатки Оксана Жолнович готова. Она уверена – здесь действовать нужно сообща. И работники, и работодатели заинтересованы в честных правилах игры. Оксана Жолнович убеждена: из-за того, что правового регулирования в стране до сих пор нет – у нас огромный теневой рынок труда, незащищенность человека перед работодателем и отток молодых и перспективных работников за границу.

Чтобы наконец качественно урегулировать качественные трудовые отношения всех украинцев, Оксана Жолнович участвует в национальном телевизионном проекте Новые лидеры. Она надеется, что благодаря огласке депутаты наконец обратят внимание на ее концепцию проекта трудового кодекса.

К слову, Факты ICTV рассказывали о программе Павла Богомазова на Новых лидерах 2.

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