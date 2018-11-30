Новый вид боеприпасов врага: реактивная граната для уничтожения зданий

Пока дипломаты воюют за недопущение эскалации в Азовском море, на передовой украинские военные держат оборону. За сутки там ранен один боец. Враг активно ведет обстрелы.

С самого утра Авдеевскую промзону рассекают звуки выстрелов. Армейцы говорят, днем ​​боевики открывают огонь третий день подряд.

Обстрел начали, как увидели малейшее движение в окопах.

После отражения атаки, армейцы замечают реактивную гранату, что прилетела, но не разорвалась. Говорят, у боевиков это новый вид боеприпасов, специально для разбивки зданий.

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Бетонные ангары, которые укрывают украинских армейцев от вражеских пуль и снарядов тоже таят опасность. Обломки стен во время обстрелов падают на военных и могут поранить.

Вчера Факты ICTV писали о схеме враждебных действий на Донбассе.

Опубликовано Ноябрь, 30 в 19:45



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