Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (01.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— 1 августа в Кривом Роге – День траура.

– По предварительным данным наших военных, две ракеты Искандер по Кривому Рогу были выпущены с территории временно оккупированного Крыма – из района города Джанкой.

– ВСУ продвинулись на юге и юго-западе от Старомайорского.

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