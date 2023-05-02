Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (02.05.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– За последние 5 месяцев Россия потеряла на Бахмутском направлении около 100 тыс. военных. В частности, более 20 тыс. погибших в бою. Об этом заявил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.
– Три человека ранены в результате авиационного удара по Гуляйполю – это Запорожская область. Российские террористы атаковали город около полудня.
– Высокоточные авиационные ракеты Зуни на штурмовике Су-25. Фотографию боевого самолета, укомплектованного боеприпасами американского производства, в соцсетях обнародовал командующий воздушными силами Украины Николай Олещук.
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