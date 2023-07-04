Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (04.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Возросло количество погибших и раненых в результате утренней атаки Шахедами по Сумам. По данным тамошней ОВА, погибли два человека и почти два десятка раненых. Среди травмированных есть ребенок.

— Российская армия обстреляла поселок Киндийка в Херсонской области.

– Вооруженные силы Украины продвигаются на флангах Бахмута и эффективно уничтожают российских захватчиков.

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