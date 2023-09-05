Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (05.09.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетил восемь боевых бригад в составе оперативно-тактической группировки Донецк.
— ВСУ имели успех в направлении Новоданиловка-Новопрокоповка Запорожской области.
– В российском городе Сочи состоялась встреча президента Турции Реджепа Эрдогана и главы Кремля Владимира Путина. В рамках переговоров сторонам не удалось договориться о возобновлении зернового соглашения.
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