Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (06.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— С Белгородщины россияне нанесли ракетные удары по Харькову, наша корреспондентка сообщает о по меньшей мере трех мощных взрывах.

— Украинские защитники продвинулись почти на полкилометра на Сватовском направлении. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

— У Украины есть свои агенты внутри России, которые атаковали кремль беспилотниками в начале мая, об этом пишет CNN. Американское СМИ ссылается при этом на официальных лиц США, но не называет их имена.

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