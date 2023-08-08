Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (08.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Количество погибших в Покровске Донецкой области возросло. По данным местной военной администрации погибли семь человек, еще 27 ранены.

— Украина вернула из плена 22 украинских защитников.

— Литва выделила на проекты восстановления в Украине около 10 миллионов евро и эта сумма будет увеличиваться.

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