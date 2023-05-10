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Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт

Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (09.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

  • Россия продолжает терроризировать Украину воздушными атаками. В Харькове в понедельник вечером по меньшей мере 6 попаданий. Это подтвердил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
  • Еврокомиссия уже передала странам ЕС предложения по 11 пакету санкций против России. Первое обсуждение на заседании Комитета постоянных представителей намечено на вторник, утвердить пакет хотят до конца месяца.
  • Россия в очередной раз заблокировала работу черноморской зерновой инициативы. Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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В новом выпуске программы Факты ICTV для Единых новостей смотрите: Россия продолжает терроризировать Украину воздушными атаками. В Харькове в понедельник вечером по меньшей мере 6 попаданий. Это подтвердил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Еврокомиссия уже передала странам ЕС предложения по 11 пакету санкций против России. Первое обсуждение на заседании Комитета постоянных представителей намечено на вторник, утвердить пакет хотят до конца месяца. Россия в очередной раз заблокировала работу черноморской зерновой инициативы. Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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