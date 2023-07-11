Новини Факти ICTV — випуск новин за 00:00 (11.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Число погибших в результате террористической атаки россиян по прифронтовому Орехову в Запорожье возросло до 7 человек.

— Более 10 боевых столкновений произошло за прошедшие сутки в Донецкой области. Лиманское, Марьинское, Авдеевское и Бахмутское направления остаются самыми горячими в регионе.

– Главная тема и интрига на этой неделе — Вильнюсский саммит НАТО. Сегодня со всех континентов съезжаются лидеры стран-членов НАТО. В эпицентре переговоров – Украина и ее будущее.

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