Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (12.04.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки.
— Позиционная оборона, ликвидация врага и эвакуация раненого. В Одесской области состоялись военные учения добровольческого формирования национальной полиции.
– В Харьковской области тракторист наехал на мину и подорвался.
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