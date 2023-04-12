Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (12.04.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки.

— Позиционная оборона, ликвидация врага и эвакуация раненого. В Одесской области состоялись военные учения добровольческого формирования национальной полиции.

– В Харьковской области тракторист наехал на мину и подорвался.

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