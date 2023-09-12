Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (12.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– По сообщениям Генштаба, наши воины наступают на Юге и на Бахмутском направлении.

— ЕС не признает незаконные выборы, которые Россия провела на оккупированных территориях Украины.

– Министр обороны Рустем Умеров провел первый телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.

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