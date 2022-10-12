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Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (12.10.2022)

Маргарита Верещагина Видеоредактор

 

В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите:

— Сегодня около шести утра российско-террористические войска – нанесли реактивный удар по Запорожью. Вновь били из своих комплексов С-300, выпустили 12 ракет.

— Три человека пострадали в результате ракетных обстрелов Винницкой области. Две ракеты оккупантов прилетели на Ладыжинскую ТЭС. Это одна из самых больших электростанций страны, которая обеспечивает светом южные и центральные области нашего государства.

— Рашисты продолжают атаковать Одесскую область. Ночью силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 3 дрона-камикадзе иранского производства «Шахид-136».

— С утра в Украине снова была масштабная и длительная воздушная тревога. По данным Воздушных сил, атака началась около 7 утра из района Каспийского моря.

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