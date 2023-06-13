Видео
Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Смертельное ДТП на трассе Киев – Одесса: двое погибших, среди восьми пострадавших есть дети
На Львовщине из-за осадков из берегов вышла река, подтоплены 40 домохозяйств
Венгрия хочет использовать украинских военнопленных для провокации против Украины – СМИ
Были под водой 70 лет. Падение воды в Днепре открыло остатки деревянных мостов через Хортицу
Обмен изношенных и “старых” долларов: в НБУ объяснили правила
Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт

Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (13.06.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Ставку верховного главнокомандующего провел президент Владимир Зеленский;

— С завтрашнего дня запретят въезд в Херсонский микрорайон Корабел;

— Освобождены 7 населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожево, Макаровка и Благодатное.

Факти ICTV
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные видео
Моряк на псевдо Юг и доброволец Кабан погибли во время эвакуации в Херсоне — тела до сих пор ищут
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (13.06.2023)
С замурованными выходами: что увидела проверка укрытий в Киеве
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (13.06.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (2.06.2023)
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (13.06.2023)
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (06.06.2023)
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (13.06.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (31.05.2023)
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (13.06.2023)
Больше видео
Украина На замену вагнеровцам: в Бахмут заходят новые подразделения войск РФ
Бахмут, Череватий
Украина Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию
Вадим Ворошилов (Karaya)
Происшествия Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (13.06.2023)
Общество Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (13.06.2023)
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь