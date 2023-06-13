Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (13.06.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Ставку верховного главнокомандующего провел президент Владимир Зеленский;
— С завтрашнего дня запретят въезд в Херсонский микрорайон Корабел;
— Освобождены 7 населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожево, Макаровка и Благодатное.
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