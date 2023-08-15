Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (15.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— 15 беспилотников и восемь ракет типа Калибр враг выпустил минувшей ночью в Одесскую область.
— Президент Владимир Зеленский посетил командные пункты сразу нескольких бригад оперативно-тактической группировки «Соледар».
— Сразу три российских новейших танка Т-90М “Прорыв” уничтожили наши защитники под Бахмутом.
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