Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (15.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— 15 беспилотников и восемь ракет типа Калибр враг выпустил минувшей ночью в Одесскую область.

— Президент Владимир Зеленский посетил командные пункты сразу нескольких бригад оперативно-тактической группировки «Соледар».

— Сразу три российских новейших танка Т-90М “Прорыв” уничтожили наши защитники под Бахмутом.

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