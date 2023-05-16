Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (16.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Масштабную коррупцию в Верховном суде разоблачили следователи Национального акнтикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

— Накануне наши защитники во время одной из атак на вражеские позиции под Бахмутом взяли в плен мобилизованного россиянина.

— Пентагон подтвердил, что 31 танк Abrams уже в Германии – там в ближайшее время запланированы учения украинских военных.

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