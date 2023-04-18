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Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт

Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (18.04.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

  • Комплексная поддержка пострадавших от войны. На Закарпатье в Мукачево заработал центр помощи спасенным. Это государственное учреждение, где местные жители и переселенцы получают бесплатную психологическую, правовую и социальную помощь.
  • Художник из Люксембурга Паскаль Вестландт поставил себе амбициозную цель — объединить детей почти из двухсот стран, чтобы через творчество рассказать им о войне в Украине.

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