Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (18.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Мировые лидеры единодушны – Россия шантажирует человечество голодом, заявляя вновь о выходе из зерновой сделки.

— Керченский мост сегодня снова пылал и снова получил серьезные повреждения. Взрывы, раздавшиеся на любимой переправе Путина в ночь на понедельник, повредили автомобильную часть конструкции.

– На Купянском направлении россияне перешли в наступление.

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