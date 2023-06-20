Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (20.06.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Залужный впервые выложил видео своего пребывания на передовой и сообщил, что вместе с руководителем Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой провели работу в группировках войск, выполняющих самые сложные задачи и где идут ожесточенные бои.

– Сегодня на ставке Верховного Главнокомандующего президент Владимир Зеленский подытожил, Вооруженные силы Украины продолжают успешно оттеснять россиян с украинских территорий.

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