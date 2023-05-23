Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (23.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Российский ударный вертолет Ми-24 уничтожили украинские защитники в районе временно оккупированной Горловки Донецкой области.

— Преступления России против Украины – геноцид, а террористический режим в РФ – рашизм. Соответствующую декларацию поддержала Парламентская Ассамблея НАТО.

— К вечеру российская армия атаковала село Качкаровка на Херсонщине. А среди бела дня оккупанты атаковали село Станислав. В результате вражеского обстрела погиб 45-летний мужчина.

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