Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (25.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— 10-летний мальчик погиб, еще четыре ребенка ранены. Таковы последствия вражеского удара по Константиновке Донецкой области.

— Россияне днем обстреляли село Песчаное в Купянском районе Харьковской области. В результате четверо раненых, среди которых 12-летний ребенок.

– На Бердянском направлении украинская армия продвинулась от 350 метров до почти полутора километров.

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