Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (27.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— На Мелитопольском направлении украинские войска в результате системного давления продвинулись в сторону противника уже на полтора километра, сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

— Российский диктатор отважился на выступление после недовосстания ЧВК “Вагнер”. Спикер Путина Песков, отмечал, что это заявление кардинально изменит историю РФ.

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