Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (29.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Украина увеличивает объемы собственного производства оружия. Об этом во время вечернего обращения подчеркнул Владимир Зеленский.

– 28 августа во время ракетной атаки на Полтавщину погибли три человека.

— Министр обороны Алексей Резников прокомментировал скандал по закупке зимней формы для ВСУ.

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