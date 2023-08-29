Вячеслав Цымбалюк, Журналист и ведущий программы Факты. Спорт
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (29.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Украина увеличивает объемы собственного производства оружия. Об этом во время вечернего обращения подчеркнул Владимир Зеленский.
– 28 августа во время ракетной атаки на Полтавщину погибли три человека.
— Министр обороны Алексей Резников прокомментировал скандал по закупке зимней формы для ВСУ.
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