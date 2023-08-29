Видео
Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде
Ошибка — это единственный вариант: как могла произойти авиакатастрофа, в которой погибли Джус, Проказин и Минка
Усик – Дюбуа: букмекеры назвали фаворита боя
ДТП с украинцами в Италии: в МИД рассказали о состоянии пострадавших
Статьи
Нам есть чем гордиться: истоки украинской военной авиации
Вячеслав Цымбалюк, Журналист и ведущий программы Факты. Спорт

Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (29.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Украина увеличивает объемы собственного производства оружия. Об этом во время вечернего обращения подчеркнул Владимир Зеленский.

– 28 августа во время ракетной атаки на Полтавщину погибли три человека.

— Министр обороны Алексей Резников прокомментировал скандал по закупке зимней формы для ВСУ.

Факти ICTV
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные видео
Бойцы, воюющие в Луганской области, дали советы тем, кто решил пойти на фронт
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (29.08.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (18.08.2023)
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (29.08.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (25.08.2023)
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (29.08.2023)
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (15.08.2023)
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (29.08.2023)
Крест боевых заслуг: кому будут вручать новую награду
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (29.08.2023)
Больше видео
Общество Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (29.08.2023)
Украина На замену вагнеровцам: в Бахмут заходят новые подразделения войск РФ
Бахмут, Череватий
Украина Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию
Вадим Ворошилов (Karaya)
Происшествия Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (29.08.2023)
Игры
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь