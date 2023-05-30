Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (30.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Экономист по специальности Евгений Поклонный с Черкасс уже с десяток лет занимается изготовлением шевронов. Для бойцов цены минимальны, платят только за материал, а разработка – бесплатная.

– Сегодня удалось спасти как минимум сотни жизней, сказал президент Украины в вечернем обращении.

– Минус еще 430 окупантов. Именно такое количество врагов наши армейцы накануне ликвидировали на фронте во время боев. Но это количество неточно, отмечают в Генштабе, потому что расчеты приблизительны.

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