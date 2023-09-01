Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 06:00 (01.09.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Россияне накануне 14 раз атаковали наши позиции на Таврическом направлении.
– В Запорожской области продолжается принудительная эвакуация детей из пяти прифронтовых населенных пунктов.
— В Херсонской области на российской взрывчатке взорвался тракторист.
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