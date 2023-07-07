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Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 06:00 (07.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.07.2023.

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Президент Владимир Зеленский с визитом в Чехии. Он уже встретился с лидером страны – президентом Петром Павелом.

– На границе с Беларусью продолжается работа по усилению охраны наших рубежей. А защищающие их военнослужащие постоянно тренируются отражать наступление с севера

— Отец и дочь накануне погибли от молнии на Говерле – самой высокой вершине Украины. Мать ребенка жива, но в шоковом состоянии.

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