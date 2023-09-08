Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 06:00 (08.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– За сутки российские войска 18 раз обстреляли пограничные Сумщины.

– Накануне украинские войска продолжили наступление под Бахмутом и в западной части Запорожской области.

– Глава МИД Литвы надеется, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в этом году.

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