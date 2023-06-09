Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 06:00 (09.06.2023)

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— Комиссия Украина — НАТО провела заседание по теракту на Каховской ГЭС. К нему он-лайн присоединился Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

– В Конгрессе США усилили давление на Джо Байдена с требованием предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS, сообщает издание Politico.

— Рашисты продолжают использовать тактику ракетного террора и гонят по гражданским. За прошедшие сутки враг нанес ракетный и почти 30 авиационных ударов. 30 раз избивал из реактивных систем залпового огня, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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