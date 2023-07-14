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Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 06:00 (14.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.07.2023.

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Россияне нанесли удар по пригороду Запорожья. Двумя ракетами, предполагающими, что это были Искандеры, оккупанты устроили по территории предприятия в поселке Малокатериновка.

— Прошли только сутки после саммита НАТО в Вильнюсе, а Украина уже начинает готовиться к следующему. Об этом во время вечернего обращения сообщил Владимир Зеленский.

– Домой в Украину удалось вернуть еще двоих детей с временно оккупированной территории, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Две сестры, пяти и двенадцати лет, не видели матери с первого дня полномасштабного российского вторжения. Все это время девушки были с бабушкой, которая отказывалась передавать детей освободившейся из плена матери.

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