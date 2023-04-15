Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 06:00 (15.04.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
- В Славянске в Донецкой области из-под завалов извлекли тело девятого человека, погибшего в результате ракетного удара. По состоянию на данный момент известно о 21 раненом.
- Накануне вечером россияне обстреляли Сумскую область. Били по Середино-Будской общине из минометов, а с беспилотника сбросили 6 осколочных гранат ВОГ по самому городу. Повредили частный дом и 3 автомобиля. Без пострадавших.
- Лучшие гарантии безопасности в краткосрочной перспективе – это поставки Украине F-16, так заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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