Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 06:00 (15.09.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском направлении.
– Президент Украины Владимир Зеленский накануне иудейского Нового года встретился с представителями украинской еврейской диаспоры.
— На части деоккупированной Херсонщины объявлена обязательная эвакуация семей с детьми.
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