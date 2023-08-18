Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 06:00 (18.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Сегодня ночью Москву атаковали БПЛА. В результате поврежден один из павильонов “Экспоцентра”.

– Россияне пытаются наступать на всей линии фронта, но вчера ВСУ отразили все атаки – Генштаб.

– Иран и Россия активно сотрудничают в производстве Шахедов.

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