Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 06:00 (20.10.2022)

В новом выпуске Факты ICTV смотрите:

— Донбасс остается одним из самых горячих участков фронта. Враг пытается наступать на Бахмут и Авдеевку.

— Танки, авиация и дальнобойная артиллерия. Окрестности Донецка почти под круглосуточным огневым дождем. Российские оккупанты не оставляют попыток захватить новые территории. Но за восемь месяцев войны существенных успехов под Донецком им добиться так и не удалось.

– Россия продолжает накручивать маховик войны. Путин ввел так называемое военное положение на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также добавил ограничения в Крыму и приграничных с нами Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. Украина назвала указ никчемным.

— В результате вчерашнего обстрела вражеские ракеты попали в Бурштынскую ТЭС на Прикарпатье. Это одна из крупнейших ТЭС в регионе – имеет 12 энергоблоков. В месте обстрела вспыхнул пожар.

– В Киеве на Подоле открыли новый мурал под названием “Время перемен 3: победа”. Автор стенописи – известный украинский художник – муралист Владимир Манжос. Это часть крупного художественного проекта, ведь в планах — создание подобных муралов в двадцати двух Европейских странах.

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