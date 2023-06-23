Новости Факти ICTV — выпуск новостей за 06:00 (23.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Украинская разведка предупредила, что россияне дополнительно заминировали охладитель ЗАЭС. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что из России может поступить любой приказ в любое зло. В Офисе президента обсудили ситуацию на атомной станции на брифинге стран-партнеров.

– Украинские военные на юге продвигаются вперед и имеют частичные успехи на Мелитопольском и Бердянском направлениях, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

– Международный фестиваль “Книжный арсенал” стартовал в столице. На открытие фестиваля пришли президентская пара. Владимир Зеленский отметил важность такого события во время масштабной жестокой войны.

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