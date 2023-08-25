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Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 06:00 (25.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Вечером и на рассвете были слышны громкие взрывы в Одессе. Воздушные силы и местные власти сообщали о ракетной опасности и работе ПВО.

– Ночью в нескольких районах временно оккупированного Крыма раздались взрывы.

— В результате артобстрела по Кураховому в Донецкой области пострадали четыре женщины.

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