Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 06:00 (25.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Вечером и на рассвете были слышны громкие взрывы в Одессе. Воздушные силы и местные власти сообщали о ракетной опасности и работе ПВО.
– Ночью в нескольких районах временно оккупированного Крыма раздались взрывы.
— В результате артобстрела по Кураховому в Донецкой области пострадали четыре женщины.
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