Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 06:00 (28.07.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.07.2023.
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Во временно оккупированном Шахтерске Донецкой области около трех часов ночи раздались взрывы. Фейковая “администрация” города сообщила, что произошло попадание ракеты по территории нефтебазы.
– Военное положение в Украине продлили до 15 ноября. За это по представлению Президента проголосовала Верховная Рада.
– Китай поставляет технологии для войны РФ против Украины! Об этом говорится в отчете американской разведки.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.