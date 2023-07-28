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Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 06:00 (28.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.07.2023.

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Во временно оккупированном Шахтерске Донецкой области около трех часов ночи раздались взрывы. Фейковая “администрация” города сообщила, что произошло попадание ракеты по территории нефтебазы.

– Военное положение в Украине продлили до 15 ноября. За это по представлению Президента проголосовала Верховная Рада.

– Китай поставляет технологии для войны РФ против Украины! Об этом говорится в отчете американской разведки.

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