Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 06:00 (30.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.06.2023.

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— Украинские силы обороны в Донецкой области перехватили оперативную инициативу и постепенно вытесняют россиян с занимаемых позиций, об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

– Украина тщательно готовится к любым сценариям, которые могут развернуться вокруг Запорожской атомной электростанции. Для этого специальные службы уже проводят обучение и отрабатывают все варианты возможных событий. Об этом заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

– Международный валютный фонд одобрил новый транш Украины. Наше государство получит 890 миллионов долларов.

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