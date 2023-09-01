Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 07:00 (01.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Украинские войска накануне продвинулись вперед сразу на двух отрезках фронта.

– Президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями британской транснациональной компании, известной производством высокотехнологичного оружия.

— Военнообязанные украинцы, покинувшие Украину по поддельным справкам о непригодности к службе, могут экстрадировать домой.

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