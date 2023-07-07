Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 07:00 (07.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.07.2023.

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– Европейская комиссия осудила российский ракетный удар по Львову. Спикер ведомства по внешнеполитическим вопросам Петер Стано назвал обстрел очередным военным преступлением Москвы. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

— Оккупанты ведут наступательные действия на Лиманском направлении. Россияне штурмуют позиции украинских защитников посредством пехоты, танков, БТР и поддержки артиллерии, авиации. На границе Донетчины и Луганщины россияне сбрасывают авиабомбы – от 500 до полутора тысяч килограммов.

– Домой вернулись еще 45 украинцев – воинов-героев и гражданских. Накануне прошел очередной обмен пленными. Наконец-то дома защитники Мариуполя, Бахмута, Харьковского и Запорожского направлений.

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