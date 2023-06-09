Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 07:00 (09.06.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— В Одесский залив прибивают трупы погибших животных и имущество людей из Херсона, пострадавших от российского экоцида, сообщают местные жители. Обломки мебели, двери, крыши домов, а также мины.

– На дне Каховской ГЭС могло быть много опасных для здоровья веществ. Из-за подрыва дамбы они могут оказаться в колодцах и открытых водоемах на подтопленной территории, об этом предупреждает Минздрав.

– Город Умань в Черкасской области снова оказался под ракетным ударом. Российские ракеты накануне попали по промышленному объекту и автомойке, сообщил председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.